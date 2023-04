Al Genoa basta un gol di Coda. Reggina sconfitta 1-0. I rossoblù insidiano il Frosinone

Con un gol di Coda, il Genoa batte 1-0 la Reggina e rilancia le ambizioni anche di primo posto, portandosi a 59 punti, a -3 dal Frosinone (impegnato domani). Un 1-0 che sta anche stretto ai liguri, padroni del campo, in particolare nel primo tempo.

Primo tempo che vede anche la paura per Bani, costretto a uscire dopo poco per un durissimo colpo alla testa. Il giocatore è stato ricoverato in ospedale per accertamenti.

Nella ripresa, ritmi meno alti, la Reggina ci crede con il passare dei minuti e nel finale sfiora anche il pareggio. Parapiglia finale, con espulsione di Sturaro del Genoa dalla panchina.

Finisce 1-0 per i liguri davanti a 35.000 spettatori, il Genoa vola. quarta vittoria di fila per gli uomini di Gilardino. Per l’altro campione del Mondo, Pippo Inzaghi, quarta sconfitta di fila per un girone di ritorno infernale, con la Reggina ormai fuori dalla zona playoff e con problemi più importanti da risolvere.

Foto: Instagram Coda