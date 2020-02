Al Franchi l’Atalanta ribalta la Fiorentina e si prende il quarto posto in solitaria

La dea espugna il Franchi e si prende il quarto posto.

Si è appena conclusa la prima sfida di questo sabato in serie A tra Fiorentina e Atalanta. La squadra di Gasperini ribalta la contesa dopo l’illusione viola siglata da Federico Chiesa.

Ci pensa il solito Zapata a riportare il match sul filo dell’equilibrio che viene stravolto al minuto 72 da Malinovskiy abile a realizzare il raddoppio che vale i tre punti.

Per Gasperini una vittoria preziosissima che consente ai suoi di abbracciare la quarta piazza in solitaria in classifica. Per Iachini si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella patita domenica scorsa contro la Juventus.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta