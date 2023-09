Al Fateh, in arrivo Djaniny Tavares dal Trabzonspor

Colpo in entrata per l’Al-Fateh. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, dal Trabzonspor arriva Djaniny Tavares, attaccante di Capo Verde, ex Benfica, Olhanense e Al-Ahli. Fasi finali della trattativa, il giocatore si unisce alla grande ordata di calciatori che dall’Europa volano in Saudi Pro League. Gli ultimi mesi della scorsa stagione aveva militato tra le file dello Shariah, club degli Emirati Arabi.

Foto: Twitter Trabzonspor