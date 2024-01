Al Ettifaq, ecco il sostituto di Henderson: ufficiale Medran fino al 2027

Steven Gerrard ha già trovato il sostituto per il suo centrocampo dopo la partenza di Jordan Henderson dall’Al Ettifaq. Si tratta di Alvaro Medran, centrocampista spagnolo classe 1994 molto ambito dalla Saudi Pro League. Il comunicato della società saudita: “La dirigenza dell’Al-Ittifaq Club ha firmato un contratto professionale di tre stagioni e mezzo con il centrocampista spagnolo Alvaro Medran, proveniente dalle fila dell’Al-Taawoun Club. Alvaro Medran, classe 1994, aveva precedentemente militato a livello professionistico con molti club spagnoli, a cominciare dal Real Madrid a partire dalla stagione 2011/2012, per poi contribuire alla realizzazione del Mondiale per club nel 2015, passando per diversi club spagnoli”.

Foto: sito ufficiale Al Ettifaq