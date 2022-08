Al Brescia basta il gol di Bertagnoli per vincere a Como (0-1). Esordio per Fabregas

Si conclude con la vittoria del Brescia la terza giornata di Serie B. Alle Rondinelle basta il gol di Bertagnoli al 45′ per imporsi in casa del Como, rimasto in dieci uomini pochi minuti prima a causa dell’espulsione di Arrigoni. Da segnalare l’esordio al 72’ di Fabregas sotto gli occhi del nuovo azionista del club Thierry Henry. Ma la classe e l’esperienza dello spagnolo non bastano per ribaltare o, quantomeno, acciuffare il pareggio. Il Brescia sbanca il Senigaglia per 1-0.

Foto: Brescia Instagram