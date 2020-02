Al Bernabeu torna l’incubo Guardiola. Ma il Real può contare sul Re di coppe

Al Santiago Bernabeu risuona la musica della Champions. Il Real Madrid, che ha vinto tredici volte la massima competizione europea per club, ospita il Manchester City, a caccia della sua prima coppa dalle grandi orecchie. I precedenti sorridono alle Merengues: le due squadre si sono affrontate nelle semifinali di Champions della stagione 2015/16, un doppio incontro deciso da un solo gol. Dopo uno 0-0 a Manchester, un autogol di Fernando a Madrid ha portato in finale il Real, che ha poi trionfato battendo l’Atletico ai rigori. Le uniche altre sfide ufficiali risalgono alla fase a gironi 2012/13, con la vittoria casalinga dei Blancos per 3-2 in rimonta alla prima giornata, mentre il ritorno in terra inglese finì 1-1. Ma quello di domani sarà un incrocio speciale soprattutto per Guardiola: dal 2008 al 2012, Pep ha vinto 14 trofei sulla panchina del Barcellona, tra cui due Champions (2009 e 2011, quest’ultima dopo aver eliminato proprio il Real in semifinale) e tre campionati consecutivi (2009–11). Da allenatore ha affrontato 15 volte il Madrid, con un bilancio di nove vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Per il Real, dunque, Guardiola e il suo Barça sono stati dei veri e propri incubi. Ma domani sarà tutta un’altra storia, anche perché dall’altra parte ci sarà un altro mostro sacro che ha lasciato la firma nella storia recente del calcio europeo: Zinedine Zidane, il Re di coppe, capace di alzare al cielo ben tre Champions consecutive da tecnico delle Merengues, un’impresa da urlo mai riuscita a nessun altro allenatore. Sarà insomma uno scontro tra titani quello che andrà in sena domani sera al Bernabeu. Lo spettacolo è assicurato.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Real Madrid (): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modrić, Valverde, Casemiro, Kroos; Vinícius Júnior, Benzema

Indisponibili: Asensio (affaticamento), Hazard (caviglia)

City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Agüero, B. Silva

Foto: Twitter ufficiale Manchester City