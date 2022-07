Al Barcellona il Clasico estivo: di Raphinha la rete decisiva

Il Clasico di Las Vegas lo vince il Barcellona. Il Real Madrid cade di misura con la rete di Raphinha giunta al 27′. Da segnalare anche l’esordio di Robert Lewandowski che gioca la prima frazione di gioco per poi uscire ad inizio secondo tempo e far spazio ad Aubameyang. Nella seconda metà di gara sono state le sostituzioni a prendersi l’intero spazio sui taccuini. Anche l’ex Milan Kessie ha esordito in maglia blaugrana, entrando all’inizio della seconda frazione.

Foto: twitter Barcellona