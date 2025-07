“Al 99 per cento non sarà riscattato”: falso. Conceicao come David: solo Juve

23/07/2025 | 23:59:30

I signori ciapanò avevano sentenziato a metà maggio che “al 99 per cento la Juventus non avrebbe riscattato Francisco Conceicao”. Aggiungendo che “30 milioni sono troppi, eccessivi, non si può”. Ciao ciao, avevano garantito. Adesso i signori ciapanò riferiscono che Conceicao voleva solo la Juve: quindi ha pagato lui il cartellino visto che la Juventus aveva deciso di non riscattarlo? Incredibile. Più o meno la stessa cosa sarebbe accaduta poche settimane dopo metà per Jonathan David (citazione: “La Juve è lontana, il canadese non giocherà in Serie A”. Peccato che il 4 aprile, come svelato, avesse dato la preferenza proprio ai bianconeri…). Ora che è tutto ok anche per Conceicao, da poche ore a Torino, ma lo era già dallo scorso ottobre, bisognerebbe farsi spiegare dagli oracoli in lingua inglese o spagnola – dentro quell’Emmental pieno di buchi, mai come quest’estate – le motivazioni che avevano portato a dire una corbelleria del genere. Una precisazione: anche il vecchio management (Giuntoli) aveva promesso a Conceicao il riscatto (non si spendono tanti soldi per un prestito), quindi togliamo da sotto il tappeto la polvere delle interpretazioni libere solo per giustificarsi. L’ennesimo capolavoro della rassegna “ciapanò primavera-estate”.

Foto: instagram Juve