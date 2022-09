Akpa Akpro: “Sarri è uno che parla poco, ma pretende tanto. Sono cresciuto grazie a lui”

Jean-Daniel Akpa-Akpro si è presentato all’Empoli quest’oggi, parlando della sua esperienza alla Lazio e alla crescita avuta anche grazie a Sarri.

Queste le sue parole: “Sono felice di essere in una piazza come Empoli, che fa crescere tanto i calciatori e che da anni è tra i club in Serie A. Com’è stato lavorare con Sarri? Il mister parla poco, ma pretende tanto, ha un metodo preciso, in allenamento vuole che vengano fatte determinate cose, è stato bello lavorare con il mister. Mi ha aiutato tanto, mi ha fatto crescere molto, così come gli altri centrocampisti della Lazio. E si vede con Milinkovic e Cataldi. Anche io con lui sono cresciuto e, come ho detto prima voglio dimostrare all’Empoli che ha fatto bene a prendermi”.

Foto: twitter Lazio