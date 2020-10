Akpa Akpro come Inzaghi, il gol con la Lazio all’esordio in Champions League

Uno adesso guida la Lazio dalla panchina, ed è Simone Inzaghi. L’altro, arrivato all’improvviso dalla Salernitana, ha segnato all’esordio in Champions League come un rapace d’aria sfruttando l’assist ravvicinato del solito Ciro Immobile: stiamo parlando di Jean Daniel Akpa-Akpro. Arrivato dalla B, il centrocampista ivoriano, ha percorso le orme del suo allenatore in Champions League, riuscendo a replicare il gol all’esordio come fatto da Simone Inzaghi nella gara contro il Maribor nel settembre del 1999.

Foto: twitter Lazio