Akliouche: “Voglio giocare in Champions League”

11/06/2026 | 14:02:46

Maghnes Akliouche si è raccontato alla Gazzetta dello Sport; tra la Francia, i suoi modelli e sopratutto dove giocherà in futuro: “La Champions sarà fondamentale nella scelta del prossimo club in cui giocherò, è importate per un giocatore confrontarsi su quei campi”. Ogni discorso, come conferma lo stesso ragazzo, sarà rimandato a dopo il Mondiale. Futuro che potrebbe magari vederlo alla Juventus, grazie ad un intermediario particolare: “Khepren Thuram è un grande amico, mi ha aiutato nei momenti difficili. Scherzando ogni tanto mi ha detto di raggiungerlo a Torino”.

Foto: X Akliouche