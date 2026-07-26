TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Akliouche spinge per l’addio al Monaco: vuole il PSG

27/07/2026 | 00:05:31

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il futuro di Maghnes Akliouche potrebbe essere ancora in Francia. Il talento offensivo sta spingendo con forza per trasferirsi al Paris Saint-Germain, fresco campione d’Europa, come riporta Footmercato. Questo nonostante l’interesse del Liverpool, pronto a offrire una cifra maggiore per convincere il Monaco e battere la concorrenza del club parigino nella corsa all’acquisto. Ma la scelta del centrocampista offensivo del Monaco è chiara: vuole firmare solo con il PSG. Il Liverpool sarebbe addirittura propenso a metter un’offerta superiore a quella dei campioni di Francia per convincere il Monaco a cedere il giocatore, ma la volontà del talento non cambia.
foto x psg