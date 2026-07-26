Akliouche spinge per l’addio al Monaco: vuole il PSG

27/07/2026 | 00:05:31

Il futuro di Maghnes Akliouche potrebbe essere ancora in Francia. Il talento offensivo sta spingendo con forza per trasferirsi al Paris Saint-Germain, fresco campione d’Europa, come riporta Footmercato. Questo nonostante l’interesse del Liverpool, pronto a offrire una cifra maggiore per convincere il Monaco e battere la concorrenza del club parigino nella corsa all’acquisto. Ma la scelta del centrocampista offensivo del Monaco è chiara: vuole firmare solo con il PSG. Il Liverpool sarebbe addirittura propenso a metter un’offerta superiore a quella dei campioni di Francia per convincere il Monaco a cedere il giocatore, ma la volontà del talento non cambia.

foto x psg