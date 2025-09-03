Akliouche: “I miei modelli sono Henry, Zidane e Paul Pogba”

03/09/2025 | 12:02:21

Maghnes Akliouche è rimasto al Monaco in questa stagione nonostante fosse uno dei pezzi pregiati. Chiamato per la prima volta nella nazionale francese durante questo raduno in vista delle qualificazioni ai Mondiali, attraversa le sue prime giornate in nazionale con calma osservando un gruppo molto forte. Nella conferenza stampa, in corso, il calciatore ha dichiarato: “I miei modelli di riferimento sono Henry, Zidane e Paul Pogba, mio compagno di squadra. Al Monaco gioco da ala ma ho anche libertà di movimento. Non importa la collocazione, darò il meglio di me stesso sempre. Sono pronto anche a difendere per aiutare la squadra”.

Foto: twitter akliouche