Akliouche, accordo tra PSG e Monaco. Le cifre

30/07/2026 | 19:36:37

Dopo settimane di trattative, il capitolo Maghnes Akliouche si avvia finalmente alla conclusione. Secondo L’Équipe e Footmercato, l’AS Monaco ha appena accettato l’ultima offerta del PSG per il nazionale francese. L’accordo dovrebbe essere finalizzato per circa 50 milioni di euro. Il trasferimento è ormai prossimo alla conclusione. Il giocatore deve ora concordare i termini del suo contratto, ma le due parti non dovrebbero avere troppi problemi a raggiungere un accordo totale già nelle prossime ore.

FOTO X Akliouche