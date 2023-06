Kezman (ag. Milinkovic-Savic): “Ci sono offerte dall’Arabia ma abbiamo altre opzioni”

Mateja Kezman, prcuratore del centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, ha parlato in merito al futuro del suo assistito.

Queste le sue parole a El Balad: “Per Sergej ci sono state molte manifestazioni d’interesse dall’Arabia, ma al momento abbiamo altre opzioni sul tavolo. Se questo significa che non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere”.

Ricordiamo che per Milinkovic-Savic c’è da tempo l’interesse della Juve.

Foto: Twitter Lazio