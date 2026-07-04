Aké, il saluto al Manchester City: “Sono orgoglioso di cosa abbiamo realizzato insieme”

04/07/2026 | 17:00:18

Aké ha iniziato la sua nuova tappa della carriera in Turchia . Sul sito del suo ex club, il Manchester City è comparsa una lunga lettera di saluti del club per il giocatore, dove sono riportate anche le sue parole: “È stato un privilegio rappresentare il Manchester City negli ultimi sei anni e sono molto grato di aver fatto parte di una squadra speciale. Sono cresciuto così tanto qui – come giocatore che come persona e sono grato per il tempo che ho passato al club. Custodirò sempre i ricordi, in particolare di aver vinto il Treble, di aver fatto parte di tutti e quattro i titoli della Premier League in una squadra che ha fatto la storia e di aver trionfato nella Carabao Cup e FA Cup nella mia ultima stagione al Club. Anche se vado avanti, sono molto orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme e il City sarà sempre speciale per me”.

Foto: Instagram Manchester City TV