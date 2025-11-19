Akanji: “Voglio restare tanti anni all’Inter. L’obiettivo è lo scudetto”

19/11/2025 | 13:15:53

Intervistato da SportMediaset, Akanji ha parlato del derby e della sua avventura con l’Inter: “L’emozione è fortissima, ho una voglia incredibile di viverlo in campo. Ancora non sono riuscito a trovare la rete con questa maglia, ma spero arrivi presto. So che il mio compito principale è difendere e impedire le reti avversarie, però quando riesco a dare una mano in fase offensiva è sempre una soddisfazione grande. Sarebbe fantastico farlo proprio questo weekend. Il mio desiderio è quello di rimanere qui per diversi anni ancora. Vedremo come si svilupperà la stagione, poi io e la società faremo le nostre valutazioni, oppure sarà il club a decidere in base a come andranno le cose. Quello che posso dire è che in questo momento mi sento davvero felice di far parte di questa squadra. Chivu? Sono davvero contento di lavorare con lui. Certo, ha margini di crescita, ma da calciatore ha avuto una carriera straordinaria e sono sicuro che abbia assorbito tanto dai grandi allenatori con cui ha lavorato. Sarà interessante vedere come evolverà il suo percorso in panchina. Lo Scudetto? Certo che è il nostro obiettivo, assolutamente”.

foto sito inter