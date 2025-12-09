Akanji sta meglio: è in recupero per Inter-Liverpool

09/12/2025 | 15:12:52

Akanji sta meglio e punta direttamente la sfida tra Inter e Liverpool di questa sera. Secondo ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, infatti, il difensore svizzero sta meglio dopo l’influenza, ieri non si è allenato con il resto dei compagni per influenza, sta meglio ed è in recupero per il big match delle 21 di questa sera tra Inter e Liverpool. Chivu potrebbe contare dunque anche su uno dei grandi punti fermi di questo inizio di stagione nella partita di Champions da tutto esaurito a San Siro e molto delicata per il cammino europeo dei nerazzurri, che puntano gli ottavi di finale senza passare dai playoff.

foto sito inter