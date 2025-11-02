Akanji: “Sono molto contento qui. Il mio futuro? Se l’Inter vorrà tenermi ne sarò felice”

02/11/2025 | 15:56:33

Il calciatore dell’Inter, Manuel Akanji ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Cerco di fare il meglio nelle mie corde, mi piace la squadra, l’allenatore, lo staff, sono molto contento qui. Dove mi trovo meglio? Ho giocato sempre da terzo di destra, mi sento a mio agio. Sulla destra posso essere più offensivo quando giochiamo partite più in controllo, al centro quando ci dobbiamo difendere. Il mio futuro? Cerco di fare del mio meglio in campo e alla fine vedremo se l’Inter vorrà decidere di tenermi ne sarò felice. Al momento non c’è niente”.

Foto: sito Inter