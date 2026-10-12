Akanji: “Obiettivo entrare nelle prime 8 di Champions. Questione City? Non sono preoccupato, spero di tenere i titoli vinti”

12/10/2026 | 15:21:57

Manuel Akanji presenta la sfida contro il Club Brugge in programma domani sera a San Siro in conferenza stampa.

Sull’obiettivo: “L’obiettivo è entrare nelle prime otto, vedremo poi cosa succederà. Ci sono tante cose diverse rispetto all’anno scorso, cominciamo però a far bene vincendo la partita di domani. Siamo molto fiduciosi sul percorso che possiamo fare. In campionato abbiamo pareggiato solo una partita, abbiamo una grande squadra, più profonda rispetto al passato. E’ importante che tutti stiano bene”.

Sul caso Manchester City, lui che ne è stato giocatore dal 2022 al 2025: “Non sono molto preoccupato su quello che sta succedendo, ma sono concentrato sull’Inter. Sono in contatto con qualche compagno. Non so cosa succederà, spero di tenermi i trofei, questa è la cosa più importante per me ovviamente”.

Sul Brugge: “Il nostro obiettivo è battere il Bruges ma non la definirei un’ultima spiaggia per finire tra le prime otto. Ma il nostro obiettivo è cominciare a vincere già da domani”.

Su Sommer: “Sommer è un grande amico ma domani per 90 minuti non saremo amici e spero ovviamente di batterlo”.

Foto: X Inter