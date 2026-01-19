Akanji: “Nessuna possibilità di tornare al City a gennaio, ma non so cosa mi riserverà il futuro. Qui sono felice”

19/01/2026 | 15:31:11

Manuel Akanji ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Arsenal: “Fa parte delle migliori squadre in Europa, per me non è la migliore. Sarà una grande sfida, noi siamo pronti. Tornare prima al City? Non c’è mai stata possibilità. Non guardo tanto calcio ormai, ho tre bambini a casa. Non guardo tante partite dell’Arsenal, ma hanno una rosa molto profonda e tante individualità. Dobbiamo essere efficaci. Quando si gioca contro grandi squadre, qualsiasi errore può costare caro. Dobbiamo essere cattivi in zona gol, puliti in fase di possesso. Siamo fiduciosi, bisogna giocare come squadra. Loro segnano tanto sui calci piazzati, è una parte importante. Quando si gioca in Europa contro chiunque si affrontano grandi calciatori. Non vedo una grande differenza, dobbiamo stare attenti. Non c’è nessuna possibilità che io torni al City. Mi riferisco al mercato di gennaio. Non so cosa mi riserverà il futuro, perché non dipende solo da me, ma qui sono molto felice. Io mediano? No, sono un difensore. Poi, come è successo a Manchester, per aiutare la squadra sono pronto a giocare ovunque”.

foto x inter