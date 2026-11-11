Akanji: “Ma quale fenomeno Como? Ci abbiamo giocato contro quattro volte e abbiamo sempre vinto”

11/11/2026 | 22:10:28

Il difensore dell’Inter Manuel Akanji ha parlato dal ritiro della Svizzera: “Fenomeno Como? Quale fenomeno? Noi ci abbiamo giocato contro quattro volte e abbiamo sempre vinto. Ci ho giocato contro quattro volte e ho vinto tutte e quattro. Per me non è questo fenomeno. È chiaro che si sono inseriti molto bene in Serie A e hanno anche vinto 9-1 in Champions League. Sono una squadra molto forte, ma nelle partite che ho giocato contro di loro non mi sono sembrati superiori ad altre squadre. Hanno ancora parecchie cose da imparare”.

foto x inter