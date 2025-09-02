Akanji: “L’Inter è il club più importante d’Italia. La Serie A è un campionato top”

02/09/2025 | 15:00:29

Manuel Akanji, nuovo difensore dell’Inter, ha parlato a Inter TV, presentandosi al club nerazzurro.

Queste le sue parole: “Per me l’Inter è il club più grande in Italia e una delle società migliori al mondo. L’hanno dimostrato negli ultimi anni. E’ stato molto facile scegliere questo club”.

La tua posizione in difesa? “Penso di poter giocare in tutti i ruoli della difesa a 3. Ho giocato in mezzo con la Svizzera. Mi piace giocare in posizioni diverse, giocherò dove chiede il mister”.

Cosa ti aspetti a livello internazionale da questo capitolo?

“Ovviamente l’Inter è capace di arrivare in fondo, spero che possiamo tornare in finale e stavolta vincerla. Ho giocato proprio contro l’Inter, spero che questa volta possa essere il turno dell’Inter e che io possa esserne parte”.

Cosa pensi del campionato italiano? “Sarà sicuramente diverso dalla Premier League, anche la Bundesliga era diversa. Non so ancora com’è da giocatore ma ho visto tante partite e mi piace tanto, ho preso questa decisione anche per questo. Non vedo l’ora di iniziare con Chivu, di incontrarlo e capire che tipo di idee di gioco ha in mente”.

Hai parlato con Sommer? “Mi aveva mandato un messaggio e si è offerto di aiutarmi per qualsiasi cosa. E’ contento di avermi qui, ci sentiremo a breve e non vedo l’ora di vedere anche lui”.

Un messaggio per i tuoi nuovi tifosi? “Non vedo l’ora di incontrarvi tutti allo stadio per la prossima partita in casa, ci vediamo presto”.

Foto: sito Inter