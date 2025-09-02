Akanji: “L’Inter è il club più importante d’Italia. La Serie A è un campionato top”
02/09/2025 | 15:00:29
Manuel Akanji, nuovo difensore dell’Inter, ha parlato a Inter TV, presentandosi al club nerazzurro.
Queste le sue parole: “Per me l’Inter è il club più grande in Italia e una delle società migliori al mondo. L’hanno dimostrato negli ultimi anni. E’ stato molto facile scegliere questo club”.
La tua posizione in difesa? “Penso di poter giocare in tutti i ruoli della difesa a 3. Ho giocato in mezzo con la Svizzera. Mi piace giocare in posizioni diverse, giocherò dove chiede il mister”.
Cosa ti aspetti a livello internazionale da questo capitolo?
“Ovviamente l’Inter è capace di arrivare in fondo, spero che possiamo tornare in finale e stavolta vincerla. Ho giocato proprio contro l’Inter, spero che questa volta possa essere il turno dell’Inter e che io possa esserne parte”.
Hai parlato con Sommer? “Mi aveva mandato un messaggio e si è offerto di aiutarmi per qualsiasi cosa. E’ contento di avermi qui, ci sentiremo a breve e non vedo l’ora di vedere anche lui”.
Un messaggio per i tuoi nuovi tifosi? “Non vedo l’ora di incontrarvi tutti allo stadio per la prossima partita in casa, ci vediamo presto”.
Foto: sito Inter