Akanji lascia per affaticamento il ritiro della Svizzera

15/11/2026 | 13:55:19

Manuel Akanji si è fermato per un problema fisico ed è stato costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro della Svizzera, facendo immediato ritorno alla base. Lo stop del difensore rappresenta un campanello d’allarme importante per lo staff tecnico e medico dell’Inter proprio nel momento in cui ci si avvia verso la ripresa degli impegni ufficiali tra campionato e coppe. Ma a decisione di lasciare il gruppo della Nazionale è arrivata a scopo precauzionale dopo i primi riscontri dello staff sanitario, che hanno consigliato lo stop immediato per evitare ricadute o aggravamenti. Nei prossimi giorni il giocatore verrà sottoposto agli esami strumentali di rito presso lo staff medico nerazzurro per stabilire con precisione l’entità, per il momento non ci sono allarmi. La speranza dell’ambiente interista è che si tratti soltanto di un risentimento gestibile e che il centrale possa essere a disposizione.

foto: x Inter