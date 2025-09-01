Akanji in entrata e Pavard all’Olympique Marsiglia: l’Inter ci prova

01/09/2025 | 13:48:30

Ultime ore convulse di mercato, con situazioni da verificare fino in fondo. Secondo quanto raccontato da Luca Bianchin per La Gazzetta dello Sport, l’Inter sta facendo un tentativo per Akanji (che aveva detto no al Milan) in uscita dal Manchester City, con la possibilità del coinvolgimento indiretto di Pavard che piace all’OM. Non è un’operazione semplice e va seguita, l’Inter ci prova.

Foto: Instagram Akanji