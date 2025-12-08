Akanji ha l’influenza, salta la rifinitura: Inter-Liverpool a rischio

08/12/2025 | 12:00:09

L’Inter scenderà in campo domani sera a San Siro con il Liverpool nel match valevole per la sesta giornata di Champions League. La squadra di Chivu è ora in campo per l’allenamento della vigilia e c’è un’assenza pesante tra i nerazzurri: Manuel Akanji. Il difensore, come raccolto da Fcinter1908, non è sceso in campo per la seduta a causa di attacco influenzale. Le sue condizioni saranno monitorate tra oggi e domani, la sua presenza rimane in dubbio per la sfida contro il Liverpool.

foto sito inter