Akanji: “Guardiola ci ha parlato chiaramente. Non vedo l’ora di cominciare con l’Inter”

06/09/2025 | 15:17:08

Manuel Akanji, nuovo difensore dell’Inter, a segno ieri sera con la sua Nazionale della Svizzera, ha parlato anche della nuova esperienza in massima serie e con l’Inter.

Queste le sue parole: “È ancora difficile realizzare che non faccio più parte della famiglia del Manchester City. Anche perché lunedì a Milano non ho incontrato nessuno dei nuovi compagni all’Inter, è successo tutto molto in fretta. Guardiola? Eravamo sei centrali e ci ha detto chiaramente che due avrebbero giocato e due sarebbero andati in panchina. Non sono stato felice di sentirlo, perché mi aspetto di giocare sempre”.

Foto: sito Inter