Akanji: “Giocare a San Siro è stupendo, tifoseria calda. Sommer? Rapporto stupendo con lui”

13/11/2025 | 16:24:11

Il difensore dell’Inter, Manuel Akanji, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara in Nazionale con la sua Svizzera, soffermandosi sul suo adattamento alla Serie A e al rapporto con Sommer.

Queste le sue parole: “Sommer? Andiamo molto d’accordo, facciamo molte cose insieme ora che giochiamo nella stessa squadra. Viviamo a pochi minuti a piedi l’uno dall’altro. Parliamo anche molto della nazionale. Chiede come stanno le persone e manda i suoi saluti. Ma non credo che stia pensando a un ritorno. È contento di avere un po’ più di tempo libero”.

Qual è la tifoseria migliore tra Inter, Manchester City e Borussia Dortmund. “È una domanda difficile. All’Inter devo dire che ho giocato solo tre partite davanti a tutti i tifosi perché prima c’era un problema con la tifoseria. L’atmosfera era davvero, davvero bella e mi piace giocare lì. Ma anche il Muro Giallo di Dortmund è stato incredibile. Giocheremo lì presto contro l’Inter e non vedo l’ora (il 28 gennaio in Champions League). Sono due degli stadi migliori in termini di tifosi”.

