Non solo Ederson, il Galatasaray punta anche Akanji

19/08/2025 | 12:35:43

Il Galatasaray vuole mettere in piedi una squadra competitiva per competere in ogni torneo, in vista della prossima imminente stagione. Dopo il flirt con Ederson (un interesse nato mesi fa e raccontato in esclusiva), il club di Istanbul, stando a quanto raccolto da The Athletic, vorrebbe provare a convincere un altro giocatore del team Guardiola, ovvero Manuel Akanji. Il difensore svizzero, arrivato nel 2022 in quel di Manchester, ha ancora due anni di contratto con i Citizens.

Foto: Instagram Manchester City