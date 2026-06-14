Akanji: “Delusi dal pareggio all’esordio. Dovevamo chiudere la gara”

14/06/2026 | 15:11:27

Il difensore dell’Inter e della Svizzera, Manuel Akanji, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara pareggiata contro il Qatar.

Le sue parole: “È chiaro che volevamo iniziare con una vittoria, ma il torneo è appena cominciato. L’aspetto positivo è che abbiamo ancora due partite da giocare e tante possibilità per raggiungere la qualificazione. Possiamo farcela anche passando come una delle migliori terze, ma il nostro obiettivo è chiudere il girone tra le prime due. Credo nelle potenzialità di questa squadra e sono convinto che riusciremo a reagire. Dobbiamo correggere gli errori commessi contro il Qatar e sfruttare meglio le occasioni che riusciremo a creare”.

Il difensore ha poi rivolto l’attenzione alla prossima avversaria della Svizzera, la Bosnia-Erzegovina: “La Bosnia è una squadra estremamente organizzata dal punto di vista difensivo, probabilmente ancora più del Qatar. Proteggono molto bene la loro area e concedono pochissimi spazi. Sarà fondamentale avere pazienza e trovare le giuste soluzioni per metterli in difficoltà”.

Foto: Instagram Inter