Akanji contro il Mondiale per Club: “Una follia. Abbiamo bisogno di riposare”

07/06/2025 | 23:25:28

Il difensore del Manchester City, Manuel Akanji, ha parlato a Mirror schierandosi contro il Mondiale per Club che partirà il prossimo fine settimana.

Questo quanto ha dichiarato: “Sono da tempo un forte critico di questa competizione. Noi giocatori vorremmo goderci un po’ di vacanza e un po’ di tempo per far riposare il nostro corpo. Anche i miei compagni del City non sono esattamente entusiasti del torneo. Ma ormai è arrivato e non possiamo farci niente. Se partecipiamo, ovviamente vogliamo vincere. Ma se arriviamo in finale, il tempo a nostra disposizione per recuperare prima della nuova stagione si accorcerà ulteriormente”. La squadra di Guardiola esordirà contro il Wydad Casablanca, per poi vedersela contro l’Al Ain e la Juventus.

Foto: Instagram Akanji