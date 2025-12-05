Akanji: “Con la Svizzera vogliamo vincere il girone ai Mondiali. Sarà bello sfidare il Canada”

05/12/2025 | 23:02:48

Intervistato da Ticinonews, Akanji ha parlato del sorteggio della Svizzera, che affronterà Canada, Qatar e una tra Italia, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia. Le parole del difensore dell’Inter: “Per me, c’è un punto di forza chiaro in questo girone: la partita contro il Canada. È una cosa bella giocare contro il Paese ospitante. Affronteremo il torneo con la chiara ambizione di progredire e, se possibile, di vincere il gruppo”.

foto sito inter