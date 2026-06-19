Akanji: “Chivu capisce i giocatori e sa cosa serve al club”

19/06/2026 | 13:36:17

Dopo la vittoria della sua Svizzera, Akanji ha appreso del rinnovo per due stagioni di mister Chivu, il difensore nerazzurro ha speso belle parole per il suo allenatore e alla domanda su che tipo sia, l’ex Citizens ha risposto cosi: “Penso che capisca molto bene i giocatori, è stato anche lui un calciatore che ha giocato a questo livello e ha vinto molti trofei con l’Inter, quindi sa di cosa ha bisogno il club e penso che anche nella comunicazione sia molto bravo, parla con noi giocatori ed è pronto ad ascoltarci”.

Foto: X Inter