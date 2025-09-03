Akanji: “Avevo altre opzioni oltre all’Inter, ma volevo restare ai massimi livelli. Al City non avevo il posto fisso”

03/09/2025 | 16:00:02

Manuel Akanji è tornato a parlare del suo approdo all’Inter dal ritiro della Svizzera: “C’erano altre opzioni, non è stato facile per il mio procuratore – ha esordito il centrale difensivo -. Ma avevo le idee chiare: volevo continuare a giocare ai massimi livelli europei e con l’Inter ci sono riuscito sicuramente. La mia prima maglia da calcio è stata quella di Christian Vieri, quando giocava proprio nell’Inter. Il club aveva già provato a ingaggiarmi tre anni fa. E poi il fidanzato di mia sorella è un grande tifoso dell’Inter. Quindi sì, ho già diversi legami con questa squadra. City? Eravamo sei difensori centrali. Ci ha detto apertamente che non sarebbe stato facile per nessuno avere il posto fisso, e così è stato. Alla fine non era una situazione ideale, ma ero consapevole della concorrenza” le parole in conferenza stampa.

foto: sito inter