Akanji: “Addio al City? Si sono ritrovati con 6 centrali. All’ Inter sto bene”

20/02/2026 | 21:10:00

Manuel Akanji, difensore dell’ Inter, ha parlato alla emittente SRF sul suo addio al Manchester City e l’ approdo in nerazzurro.

Queste le sue parole: “Addio al City? All’inizio era stressante perché tutto accadeva all’ultimo minuto”.

Un trasferimento chiuso nelle ultime ore di mercato può mettere in difficoltà chiunque, ma per lui la priorità è sempre stata la famiglia: “Mia moglie e i miei figli sono al centro di tutto. Per fortuna, ne avevamo parlato a fondo in anticipo”.

Se mi sento in colpa per i sacrifici richiesti ai miei cari? Un po’. Ma è stato anche il trasloco più difficile finora. Quando ci siamo trasferiti a Manchester, avevamo solo il nostro figlio maggiore. Ora ne abbiamo tre”.

E sul ruolo spesso invisibile delle compagne nei trasferimenti non ha dubbi: “Niente di tutto questo funzionerebbe senza mia moglie. E la sua vita quotidiana è più stressante della mia, soprattutto mentalmente”.

Il suo approdo all’Inter ha sorpreso molti. Akanji spiega come sono andate le cose: “Il Manchester City si è ritrovato improvvisamente con sei difensori centrali in forma in estate, ma solo due potevano giocare. Quando poi non ho giocato all’inizio della stagione, ho valutato le mie opzioni con il mio agente. I club spesso pretendono lealtà dai propri giocatori, ma non sempre la offrono loro stessi. Pertanto, a volte i giocatori devono prendere decisioni egoistiche che non sempre vengono comprese da chi è esterno al club”.

Essere all’Inter ma restare di proprietà del City può creare dubbi? Non per Akanji che ha aggiunto: “No, ma ci sono molti punti interrogativi. Cosa succederà in estate? Finirò in un altro club? Ma in questo momento, la mia attenzione è tutta sull’Inter”.

Foto: sito Inter