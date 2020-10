Ajer sulla strada del Milan: Maldini lo aveva cercato a lungo

Il Milan questa sera esordirà in Europa League al Celtic Park di Glasgow. Una partita importante per i rossoneri che vogliono partire col piede giusto anche in Europa.

C’è un osservato speciale in casa Celtic Glasgow: si tratta di Krissoffer Ajer. Il difensore centrale norvegese, classe 1998, è stato cercato a lungo in estate da Maldini, per rinforzare la retroguardia rossonera. Un affare che sembrava in dirittura d’arrivo, poi saltato nelle ultime ore, per un mancato accordo economico.

Ajer milita dal 2017 nel Celtic, che lo aveva prelevato giovanissimo dallo Start, club norvegese. Il giocatore, dopo le prime stagioni in panchina con soli alcuni spezzoni giocati, dalla scorsa stagione ha iniziato a far vedere le sue qualità, divenendo il perno della difesa del Celtic.

Nella scorsa stagione anche 4 gol messi a referto, 3 in campionato e uno in Europa League. E’ un giocatore forte fisicamente, bravo di testa, ma anche rapido, data la sua mole (198 cm e un peso di 94 kg). Domenica scorsa, nella debacle del Celtic con i Rangers, Ajer è stato il migliore dei suoi, evitando una memorabile goleada per i suoi. Si prospetta una bella sfida, dunque, questa sera, con Ibrahimovic, fatta di duelli fisici e corpo a corpo.

Una curiosità: nel 2014, a 16 anni, Ajer fece un provino a Trigoria con la Roma under 17. Il norvegese restò in Capitale 4 giorni, prima di essere scartato. A distanza di pochi anni, il giocatore è tra i centrali difensivi più appetibili in Europa.

Questa sera, sfida al Milan che avrebbe potuto giocare con i colori inversi, quelli rossoneri. Maldini certamente lo seguirà con interesse, provandolo a strappare al Celtic o a gennaio o nel prossimo mercato estivo.

Foto: Transfermarkt