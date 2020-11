Ajax, undici positivi tra prima squadra e giovanili

Brutte notizie in casa Ajax in vista della gara contro il Midtjylland, match valido per terzo turno di Champions League (girone dell’Atalanta). Stando a quanto riportato da Il Telegraaf, ci sarebbero un totale di 11 giocatori dei lancieri possibili positivi al Covid 19. A sorpresa fuori dai convocati Tadic, Klaassen, Onana, Stekelenburg e Gravenberch. Probabile siano loro i giocatori della prima squadra positivi. Oggi i giocatori hanno effettuato un nuovo test, in caso di falsi positivi voleranno domani in Danimarca.