Ajax, Timber: “Dzeko grande avversario. Pronto per giocare domani”

Con Ten Hag anche il difensore dell’Ajax Jurrien Timber ha parlato in conferenza stampa per il match di domani di Europa League contro la Roma: “Ora mi sento finalmente bene. Sono pronto per domani. Impegno fitto? Ci si abitua a giocare tre partite a settimana, ma all’inizio è stata veramente dura. Dzeko è un grande avversario. Lo conoscevo da ragazzo come giocatore del Manchester City. Ora posso giocare contro di lui ed è speciale”.