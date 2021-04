Ajax, Ten Hag: “Stekelenburg in dubbio. Roma squadra divertente, ma vorrei fare come quando eliminai la Juve”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatoe dell’Ajax Ten Hag ha parlato della sfida di domani contro la Roma di Europa League: “L’ultima volta siamo stati eliminati dal girone dall’Atalanta, ma a Bergamo abbiamo giocato molto bene. E in Champions League abbiamo eliminato la Juventus due anni fa. Firmerei per ottenere lo stesso risultato. Stekelenburg? Non è un problema che lo terrà fermo nel lungo termine, ma dobbiamo ancora capire se domani potrà giocare o meno. Questo pomeriggio vogliamo farlo allenare. Vediamo di ora in ora come andranno le cose. La Roma? È una squadra divertente, vogliono vincere giocando un certo tipo di calcio”.

Sulel condizioni dei suoi giocatori: “Schuurs ha problemi al ginocchio e su di lui c’è un punto interrogativo. Sean Klaiber è diventato padre. Anche Blind e Mazraoui non sono in forma e non ci saranno. Non mi romperò la testa perché comunque ho 16-17 giocatori buoni da utilizzare. Abbiamo continuato a vincere anche senza Onana o Haller e questo vale anche Blind. Nonostante siano giocatori forti possiamo vincere anche senza e proporre un ottimo calcio”.

Foto: Twitter ufficiale Ajax