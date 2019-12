Ajax, storica sconfitta: Lancieri ko in casa in Eredivisie, non accadeva da due anni

Sconfitta storica per l’Ajax. I Lancieri di Ten Hag perdono 2-0 contro il Willem nell’anticipo della 16esima giornata di Eredivisie. Alla “Johann Cruijff ArenA” decidono le reti di Ndayishimiye e Dankerlui. L’Ajax non cadeva in Eredivisie da quasi nove mesi, mentre l’ultima sconfitta casalinga in campionato risaliva addirittura al novembre 2017.

Foto: Twitter ufficiale Ajax