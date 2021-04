Ajax: Stekelenburg si fa male nel riscaldamento. Il portiere in dubbio contro la Roma

Nella partita di Eredivisie che sta giocando l’Ajax contro l’Heerenveen (vincono i lancieri al 70′) tra i pali della squadra di Amsterdam c’è il giovane Scherpen. I media olandesi riportano come Stekelenburg, ex Roma, si è fatto male al ginocchio nel riscaldamento e ha lasciato lo spazio al giovane. Giovedì c’è la Roma per i quarti di finale di Europa League e l’Ajax rischia di giocare col terzo portiere. Infatti, Onana è squalificato per doping, il secondo è Stekelenburg, ma sarà da verificare l’infortunio. In caso non ce la dovesse fare spazio allora al classe 2000.

