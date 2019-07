Ajax, senti Van De Beek: “Futuro? Non posso promettere che resterò al 100%”

Donny Van De Beek spaventa l’Ajax. Il centrocampista olandese dei Lancieri, grande protagonista nell’ultima stagione, + intervenuto ai microfoni di VTBL parlando così del suo futuro: “Non mi piace fare dichiarazioni per dire se resto o meno: nel calcio non si può mai promettere nulla. Non dirò che resterò al 100%, non mi sentirete dirlo”, ha chiuso Van De Beek, tenendo la porta aperta per una sua possibile partenza già in estate.

Foto: echo.nl