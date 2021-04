Ajax-Roma, il doppio ex Emanuelson: “Non ho un buon ricordo della mia esperienza in Italia. Spero vincano i lancieri”

Nella classica intervista da doppio ex, Urby Emanuelson, adesso calciatore dell’Utrecht, ma con un passato sia alla Roma che all’Ajax ha parlato della sfida di questa sera di Europa League ai microfoni di Nhnieuws: “Non ho un buon ricordo della mia esperienza alla Roma. È stato un periodo difficile, credo il più complicato di tutta la mia carriera. Sono stato preso dal Milan con tanto clamore, ma notai che c’era molta confusione nel club. Infatti, nell’ultimo giorno di mercato, furono presi 4-5 giocatori. Ajax-Roma? Non è difficile scegliere. Sono cresciuto tra i Lancieri, spero possano passare il turno. È un sentimento che non svanirà mai, mi sento un tifoso e spero possano vincere. Sono l’orgoglio del calcio olandese”.

Foto: Twitter ufficiale Utrecht