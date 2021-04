Ajax-Roma, entrambe le squadre scenderanno in campo con le seconde divise sia all’andata che al ritorno. Il motivo

Sia questa sera alla Johan Cruijf Arena, che nel match di ritorno all’Olimpico, Ajax e Roma scenderanno in campo con le seconde maglie ufficiali. Gli olandesi giocheranno con la divisa neroverde, i giallorossi con quella bianco avorio. Il motivo è nei colori delle divise: solitamente l’Ajax scende in campo con la classica maglia bianca a strisce rosse, così come la Roma sfoggia appena può i colori giallorossi. Ed è questo il problema: a livello cromatico le due divise darebbero problemi sia dal vivo, in campo, sia a livello televisivo. Una questione sollevata direttamente dal club olandese che lo ha fatto presente all’Uefa che ha acconsentito al cambio delle casacche da gioco.

