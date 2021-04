Ajax-Roma è 1-0 all’intervallo, decide Klaassen. Ko Spinazzola. Rashford porta avanti lo United

Si sono conclusi i primi 45′ delle gare d’andata valevoli per i quarti di finale di Europa League: è 1-0 tra Ajax e Roma ad Amsterdam, tegola per Fonseca che perde Spinazzola al 29′ per problemi di natura muscolare. L’esterno giallorosso era stato tra i più pericolosi, autore di un bel traversone per Dzeko, ma in quell’occasione il bosniaco è stato anticipato all’ultimo da Tagliafico: al suo posto il giovane talento Calafiori. Gli olandesi la sbloccano al 40′, clamoroso errore difensivo di Diawara che sbaglia il retropassaggio per Mancini. Il centrale difensivo non riesce a contenere Klaassen, il numero 6 scambia con Tadic, che gli restituisce un pallone facile facile da infilare nel sacco da due passi.

Il Manchester United è avanti sul campo del Granada, di Rashford il gol momentaneamente decisivo, reti bianche in Arsenal-Slavia Praga. Gerard Moreno su calcio di rigore regala il vantaggio al Villarreal, impegnato nell’ostica trasferta contro la Dinamo Zagabria.

Ajax-Roma 1-0

Arsenal-Slavia Praga 0-0

Dinamo Zagabria-Villarreal 0-1

Granada-Manchester United 0-1

