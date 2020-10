I 13 gol dell’Ajax riscrivono la storia dell’Eredivisie. Battuto anche il record di Cruijff

Il campionato olandese ci ha abituati spesso a risultati pirotecnici e goleade delle big storiche come Ajax, Psv e Feyenoord nei confronti di malcapitate squadre di Eredivisie con meno blasone.

La vocazione iper offensiva dei club orange e l’abitudine a difendere molto alto (e talvolta anche poco) rendono molto più rare le partite a reti bianche che quelle con cinque o più marcature.

Quello accaduto oggi pomeriggio, però, va molto al di là di tutto ciò e riscrive la storia del campionato olandese. Con i 13 gol siglati in casa del Venlo, infatti, l’Ajax di Ten Hag si è guadagnato un post nel libro dei Guinnes dei Primati.

Tredici reti sono decisamente troppe anche per qualsiasi campionato europeo di buon livello e quella di oggi pomeriggio è stata una prima volta assoluta. Mai nella storia, infatti, una squadra olandese ha toccato questa cifra, è record di sempre in Eredivisie.

L’Ajax ha battuto se stesso, per ben due volte. Oltre ad aver superato la sbarra delle dodici marcature, che avevano fissato nel 1972, i Lanceri hanno fatto registrare anche la vittoria con il maggior scarto nella storia del massimo campionato olandese. Quarantotto anni fa, infatti, l’Ajax concesse un gol allo sventurato Vitesse nel 12-1 finale.

Farà piacere, a Huntelaar e compagni, sapere di aver avvicinato (e in questo caso battuto) una squadra eterna e che ha rivoluzionato il calcio come quella di Johan Cruijff. C’è anche il suo zampino, come era prevedibile, in quella goleada del 19 maggio 1972.

L’uomo indiscutibilmente più importante del “Calcio Totale” e degli anni ’70, a cui è dedicato anche l’attuale impianto biancorosso, aveva contribuito con quattro reti a segnare un record rimasto intatto per quasi cinquant’anni.

Oggi Traorè ne ha messi a referto addirittura cinque, ma sono da segnalare anche i tre del buon vecchio Klaas-Jan Huntelaar.

Una partita destinata a rimanere a lungo negli almanacchi del calcio e un record difficile da eguagliare. Tredici gol con cui è stata riscritta la storia dell’Eredivisie e del calcio europeo.

Foto: sito ufficiale Ajax