Ajax, parla Van Der Sar: “Dispiace non poter vincere il titolo, ma capiamo la situazione”

Edwin Van Der Sar, direttore generale dell’Ajax, ha commentato così la decisione dell‘Eredivisie di non assegnare il titolo: “Da calciatore, vuoi diventare campione e vuoi farlo sul campo. Siamo stati in testa tutta la stagione ed è un peccato che non ci sarà un campione. Ma viste le circostanze è comprensibile. Ci sono cose più importanti del calcio”.

Foto: Twitter ufficiale Ajax