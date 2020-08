Ajax, malore in amichevole per Blind. Paura per l’olandese

Brutta disavventura questa sera per Daley Blind nell’amichevole tra Ajax e Herta. Il calciatore olandese durante la gara si è accasciato improvvisamente a terra con una mano sul petto. Momenti di terrore per tutti i presenti con i calciatore che è stato immediatamente soccorso da compagni e staff medico. L’olandese però non è nuovo a queste avventure visto che lo scorso anno in Champions League contro il Valencia ha avuto il medesimo problema. Il calciatore è stato poi sottoposto a un’operazione per per una miocardite inserendogli poi un defibrillatore sottocutaneo. Il calciatore come spiegato dall’Ajax in un commento sarà fatto controllare.

79. @BlindDaley gaat naar de kant. De verdediger ging tijdens een aanval van Hertha op de grond zitten. Blind loopt naar de kant en Devyne Rensch is zijn vervanger.#ajabsc #PreSeason — AFC Ajax (@AFCAjax) August 25, 2020

Foto: twitter personale