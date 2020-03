Ajax, l’ex Juventus Poulsen in quarantena

Provvedimento anticoronavirus anche nell’Ajax. Christian Poulsen, ex Juventus ed oggi allenatore in seconda di Ten Hag all’Ajax, è stato in via cautelare messo in quarantena dal club, insieme ad altri due membri dello staff. A riferirlo è il Telegraaf. I tesserati dell’Ajax, sarebbero entrati in contatto con Thomas Kahlenberg, poi risultato positivo al Coronavirus. Il club fa sapere che i tre non presentano alcun sintomo tipico del virus, ma di aver adottato la misura in via preventiva.