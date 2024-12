Ajax-Lazio, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Ajax-Lazio, intrigante sfida di Europa League che andrà in scena alle 21:00. Baroni opta per Tchaouna, Dia e Pedro dietro la punta Castellanos. Fuori Zaccagni. Fuori Rugani per i padroni di casa.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Taylor; Traore, Brobbey, Godts. All. Farioli

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos. All: Baroni

Foto: Instagram Lazio